بالتزامن مع عيد رسامته .. أبرز المعلومات عن الأنبا باخوم مطران سوهاج

تحتفل إيبارشية سوهاج للأقباط الأرثوذكس، اليوم، بعيد رسامة الأنبا باخوم أسقفًا للإيبارشية للأقباط الأرثوذكس الـ السابع والثلاثين، بيد البابا شنودة الثالث البطريرك رقم 117.

ونٌستعرض أبرز المعلومات عن الأنبا باخوم:

ولد الأنبا باخوم بالأقصر في 24 فبراير 1953.

حصل على دبلوم المعهد الصحي بأسيوط عام 1974.

تاريخ الكهنوت: 18 يوليو 1979 .

سيم قمصًا في 20 ديسمبر 1980.

عيَّنهُ قداسة البابا شنودة الثالث أمينًا لدير مارجرجس بالرزيقات، والأنبا باخوميوس بالأقصر (الشايب) عام 1980.

في حبرية البابا شنوده الثالث كان في لجان المجمع المقدس التالية: لجنة الرعاية والخدمة.

رئيس المجلس الإقليمي الإكليريكي للأحوال الشخصية (دورة 2015/2018 م.)، عن دائرة الوجه القبلي والجيزة وأفريقيا.

في اليوم التالي لنياحة الأنبا فام أسقف طما في26 فبراير 2018 ، أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني قرارًا بابويًّا: "تكليف نيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج وتوابعها بالإشراف الرعوي الكامل روحيًّا وإداريًا وماليًّا على إيبارشية طما وتوابعها". وقد زارها نيافته في نفس اليوم.

وكانت قد احتفلت إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة في نوفمبر الماضي بترقية نيافة الأنبا باخوم مطران الإيبارشية بيد قداسة البابا تواضروس الثاني الأسبوع الماضي.



أقيم الاحتفال في كنيسة الشهيد مارجرجس بمدينة سوهاج (مقر المطرانية) وتضمن عرض كشفي تلاه دخول نيافته إلى الكنيسة مقر الاحتفال، يتقدمه خورس الشمامسة وهم يرتلون ألحان الفرح، ثم ألقيت عدة كلمات وأفلام وثائقية عن عمل الله من خلال نيافته في كافة كنائس الايبارشية، واختتم الحفل بكلمة نيافة الأنبا باخوم حوت ثلاث نقاط هي: تشكرات، ذكريات، تعهدات.

كانت قد بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الرسل الذي يستمر حتي 12 يوليو 2023 ولمدة 37 يومًا.