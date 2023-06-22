مساجد دمياط تستعد لاستقبال عيد الأضحى فى دمياط

قامت مديرية أوقاف دمياط بقيادة الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، بشن حملات نظافة في مساجد محافظة دمياط استعدادًا لعيد الأضحى، تحت إشراف الدكتور علي إسماعيل صابر الهاشمي، مدير الدعوة، والشيخ محمد عبداللطيف أبوالأسعاد، مدير إدارة أوقاف دمياط، ومتابعة الدكتور محمود محسن أبوالسعود، مدير المتابعة ومدير الدعوة الإلكترونية بالإدارات الفرعية بدمياط.

وانطلقت الحملة اليوم من مسجد الشهداء بمدينة دمياط، ضمن خطة مديرية الأوقاف لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى بالمساجد والساحات وفقًا للضوابط التى حددتها وزارة الأوقاف.

وشنت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة دمياط حملات توعية موسعة للحفاظ على خدمتي المياه والصرف الصحي والتنويه بعدم إلقاء مخلفات ذبح الأضاحي ببالوعات الصرف الصحي والتعرف بالأضرار البيئية والصحية الناتجة عن السلوكيات الخاطئة فى التعامل مع شبكة الصرف الصحى وكذلك ترشيد استهلاك المياه تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وفقًا لتعليمات اللواء أحمد ماهر شاهين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وما يرافقه من مشكلات خاصة بالصرف الصحى والمياه وحرصًا على صالح المواطنين.

وأفاد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة دمياط، أن الحملة شملت كافة مراكز المحافظة وفقًا لخطة عمل موضوعة بالتعاون مع كافة الهيئات والمؤسسات التنفيذية بالمحافظة لإنجاح الحملة وتحقيق الانتشار.

وأشارت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز ساحة المطاعم بمنطقة اللسان بمدينة رأس البر لاستقبال زائريها خلال عيد الأضحى المبارك، حيث جاءت تلك الأعمال ضمن مشروع تطوير المنطقة بالكامل والتى تتضمن إحلال وتجديد الممشى وإنشاء مناطق لانتظار السيارات ومسار للدراجات ومدرج ومنطقة خضراء وساحات للمطاعم والأنشطة المتعددة.

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