الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لمتهم بتجارة المخدرات بمدينة نصر

حبس
حبس

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد حكمها، حضوريا بمعاقبة المتهم "أحمد.ف" بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بمدينة نصر وألزمته المصاريف الجنائية بالدعوي.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوي المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، بأنه بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بمحافظة القاهرة أحرز بقصد الاتجار جوهر (الهيروين والميثامفيتامين) المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز سلاحا أبيض «سكين» دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وتضمنت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بأنه تتحصل فى أنه وعلى إثر معلومة تلقاها مفادها إحراز المتهم جواهر مخدرة أكدتها تحرياته السرية، انتقل إلى محل تواجده فأبصره بالطريق العام وباستيقافه قام المتهم بدفعه وبملاحقته حاول استعمال سلاح أبيض (سكين) يحرزه بدون مسوغ قانوني للحيلولة دون ضبطه إلا أنه تمكن من ذلك وبتفتيشه عثر معه على كيس بلاستيكي يحوى جوهر الهيروين المخدر وكيسا بلاستيكيا آخر يحوى جوهر الميثامفيتامين المخدر أحرزهما بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى أن الكيس البلاستيكي المضبوط يحوى مسحوقا بيج اللون بعضه تتحجر ثبت أنه لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزن ٥٧٨٧ جراما و(٢) الكيس البلاستيكي الآخر المضبوط يحوى مادة كريستالية ثبت أنها لجوهر الميثامفيتامين المخدر المدرج بالجدول الأول ووزن قائما ٥,٢١ جرام.

جنايات القاهرة المستشار حسن فريد المحاكمة الجنائية قسم شرطة ثالث مدينة نصر جري التحريات

الأكثر قراءة

عضو مجلس مدينة "فرساى" تعدد مكاسب مشاركة السيسى بقمة "التمويل العالمى"

المشدد 15 سنة والعزل من الوظيفة لموظفة طلبت رشوة لإعداد تقرير هندسي

وزارة العمل: استرداد 326 مليون جنيه مستحقات للعمالة المصرية بالخارج

محافظ مطروح يعتمد مواعيد امتحانات الدور الثانى لصفوف المراحل التعليمية

حبس موظفة بالغربية بتهمة النصب على المستفيدين من "تكافل وكرامة" 4 أيام

وزيرة التخطيط: إعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور مرتين سنويًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

محمد العسيري

إعادة كتابة التاريخ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

إسراء شوقي

لا شىء مجانيًا عند الغرب.. ونحن أيضًا

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية