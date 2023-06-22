المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لمتهم بتجارة المخدرات بمدينة نصر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد حكمها، حضوريا بمعاقبة المتهم "أحمد.ف" بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بمدينة نصر وألزمته المصاريف الجنائية بالدعوي.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوي المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، بأنه بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بمحافظة القاهرة أحرز بقصد الاتجار جوهر (الهيروين والميثامفيتامين) المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز سلاحا أبيض «سكين» دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وتضمنت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بأنه تتحصل فى أنه وعلى إثر معلومة تلقاها مفادها إحراز المتهم جواهر مخدرة أكدتها تحرياته السرية، انتقل إلى محل تواجده فأبصره بالطريق العام وباستيقافه قام المتهم بدفعه وبملاحقته حاول استعمال سلاح أبيض (سكين) يحرزه بدون مسوغ قانوني للحيلولة دون ضبطه إلا أنه تمكن من ذلك وبتفتيشه عثر معه على كيس بلاستيكي يحوى جوهر الهيروين المخدر وكيسا بلاستيكيا آخر يحوى جوهر الميثامفيتامين المخدر أحرزهما بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى أن الكيس البلاستيكي المضبوط يحوى مسحوقا بيج اللون بعضه تتحجر ثبت أنه لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزن ٥٧٨٧ جراما و(٢) الكيس البلاستيكي الآخر المضبوط يحوى مادة كريستالية ثبت أنها لجوهر الميثامفيتامين المخدر المدرج بالجدول الأول ووزن قائما ٥,٢١ جرام.