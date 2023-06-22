الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضبط 8 أطنان قمح بلدي مدشوش لاستخدامه في الأعلاف بالفيوم

قمح
قمح

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، حملة مكبرة، من إدارة تموين مركز سنورس برئاسة المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين، وسامح شبل، وكيل المديرية وتم ضبط 8 أطنان قمح بلدي مدشوش بأحد مدشات الغلال بغرض استخدامه في الأعلاف على سيارة نصف نقل في اتجاه القاهرة.

وتم التحفظ على كمية القمح والسيارة وسائقها وصاحب القمح  وذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكل الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأكد المهندس أحمد السيد، حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كل المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.

يأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ توجهات الدكتور الوزير علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية  الدكتور الوزير أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.

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