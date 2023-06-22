الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

اعتماد برنامجيّ اللغتين الفارسية والعبرية بآداب المنوفية

دكتور احمد فرج القاصد
دكتور احمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية

أعلن الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، صدور قرار الهيئة القومية لضمان جودة التعليم باعتماد برنامجي اللغة الفارسية وآدابها واللغة العبرية وآدابها بكلية الآداب جامعة المنوفية، معربًا عن سعادته بهذا الإنجاز الجديد للكلية تحت إشراف الدكتور أسامة مدني، عميد الكلية مثمنًا جهود الجميع وسعيهم لاعتماد جميع البرامج، وموجها التهنئة والشكر لكل من ساهم فى تحقيق هذا الانجاز الجديد.

وأكد رئيس الجامعة، أهمية الاعتماد الأكاديمي الذي يستهدف الارتقاء بجودة التعليم العالي، خاصة وأنه أصبح أحد الاتجاهات الحديثة في تطوير التعليم، وتحسين الأداء وتحقيق متطلبات التنمية وتلبية احتياجات الطلاب والمجتمع، والتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات سوق العمل المحلى والدولى، لذا تسعى جامعة المنوفية للحصول على الاعتماد بجميع كلياتها وبرامجها، وتم بالفعل اعتماد عدد كبير من الكليات وجارى العمل على استكمال باقي الكليات.

احتياجات الطلاب احتياجات احتياج اتجاهات الاتجاهات الحديثه الهيئة العامة لتعليم الكبار الهيئة القومية لضمان جودة التعليم المبادرة الرئاسية بادرة حياة كريمة

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