الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يعتمد نتيجة تنسيق القبول بالتعليم الثانوي العام

اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تنسيق القبول بمرحلة التعليم الثانوي العام  للعام الدراسي 2023 - 2024 " المرحلة الاولى " على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بعد حصر ودراسة الأماكن الشاغرة بالمدارس المختلفة وأعداد الناجحين والمجموع والتنسيق لكل إدارة على حدة. 

وأوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، تم تحديد مجموع الحد الأدنى للالتحاق بالثانوي العام بإدارة مرسى مطروح التعليمية 226 درجة، و إدارة البنجر 218 درجة، إدارة الحمام  211 درجة والعلمين 193.5درجة، والنجيلة 162درجة، وبراني 191 درجة، وسيوة 203 درجات، وإدارة الضبعة 186.5 درجة،  والسلوم  164.5 درجة.

 وأضاف وكيل تعليم مطروح أنه يجرى قبول الطلاب وفقًا للفراغات المتاحة فى كل مدرسة فيما لا يزيد عن كثافة الفصل المحدد، وعلى أن يجرى القبول للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارة التى يريد التقدم للصف الأول الثانوي فى المدارس التابعة لها مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي حتى لا يحدث تباين في الكثافة ولا يجوز التحويل من الإدارة التعليمية الا بعد مناظرة المجموع والعرض علي لجنة التحويلات بالإدارة.

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