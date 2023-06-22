الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"صحة الشيوخ": مشاركة الرئيس فى قمة "التمويل العالمى" تعكس دور مصر دوليًا

الدكتور علي مهران
الدكتور علي مهران

ثمن الدكتور على مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، التي ستعقد على مدار يومي 22 و23 يونيو الجاري في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال مهران، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" في باريس تعد من أهم الأحداث التي تشهدها المنطقة، حيث تأتي تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتعكس أهمية دور مصر في دعم المبادرات الدولية التي تستهدف دعم الدول النامية والأقل نموًا.

وأضاف أن هذه المشاركة تأتي في ضوء علاقات مصر وفرنسا الاستراتيجية والوثيقة، حيث تلعب مصر دورًا فاعلًا على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام، وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة في تلك الدول.

وأوضح الدكتور على مهران أن قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" ستسعى إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل صياغة آليات مناسبة لتوفير التمويل للدول المحتاجة، وذلك لمواجهة التحديات العالمية المتلاحقة، مثل تغير المناخ وجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وما يترتب عليها من أزمات للطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس لفرنسا ستتضمن عقد لقاءات مع عدد من القادة وكبار المسئولين الفرنسيين والدوليين، للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائى والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أهمية هذه القمة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال قمة المناخ "كوب 27" التي عقدت نوفمبر الماضي في شرم الشيخ، بهدف إرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلًا وتضامنًا، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومن بينها الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي، كما تهدف القمة إلى تعزيز صمود الدول الأكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية.

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