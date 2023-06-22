الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط شخصين بكيلو حشيش في الجيزة

حشيش
حشيش

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية ويقيمان بمحافظة الجيزة حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلوجرام ومبلغ مالي وهاتفي محمول.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية العناصر الإجرامية مديرية امن القاهرة

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