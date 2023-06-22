الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس الفرنسى: نسعى لحشد الإمكانيات لمساعدة الدول التى تواجه أزمات حادة

جريدة الدستور

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الميثاق الذي تهدف إليه القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، يجب أن يحترم سيادة الدول. 

وأضاف ماكرون، خلال كلمته أمام القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، اليوم الخميس: "نسعى لحشد الإمكانيات ووضع الآليات اللازمة لمساعدة الدول التي تواجه أزمات حادة"، مشيرًا إلى استهداف خفض معدلات الفقر عالميًا بالتوازي مع مكافحة تغيرات المناخ.

وتهدف القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، لإرساء قواعد نظام مالي جديد لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، وتبحث تحديد مسار نحو شراكة مالية أكثر توازنًا بين الجنوب والشمال.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد ميثاق التمويل العالمي الجديد مكافحة تغيرات المناخ

الأكثر قراءة

إبعاد إريترى خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

وزير الداخلية يوافق على رد الجنسية المصرية لـ12 شخصًا

مصرع 4 وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب "ميكروباص" بطريق سيوة

كثافة ركابية.. وزارة النقل ترد على شائعة عدم جدوى القطار الكهربائى "LRT"

القبض على سائق دهس شابًا أثناء عبوره الطريق بالمقطم

الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالمصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

محمد العسيري

إعادة كتابة التاريخ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

إسراء شوقي

لا شىء مجانيًا عند الغرب.. ونحن أيضًا

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية