إبرة في كومة قش.. أمل العثور على الغواصة تيتان يتلاشى

أكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الأكسجين قارب على النفاد من الغواصة المفقودة تيتان التي كانت في رحلة سياحية لتفقد حطام سفينة تيتانيك قبل فقد الاتصال بها يوم الأحد الماضي.

وقالت إن من المتوقع وفقًا للحسابات أن ينفد مخزون الأكسجين من الغواصة بحلول ظهر اليوم الخميس.

قضية حيوية

ويقول بعض الخبراء إن كمية الأكسجين الموجودة في الغواصة المفقودة التي كان على متنها خمسة أشخاص أصبحت قضية حيوية، حيث يتم نقل معدات أكثر تقدمًا إلى شمال المحيط الأطلسي في عملية بحث دولية معقدة الآن في أكثر مراحلها خطورة.

بدأت الغواصة تيتان رحلة لاستكشاف حطام تيتانيك ولكنها مفقودة منذ صباح يوم الأحد، حيث تم إعداد سفن إنقاذ جديدة وروبوت آلي منذ صباح اليوم الخميس كهدف رئيسي للعثور على الغواصة وإنقاذ الأشخاص الموجودين على متنها.

يقول الخبراء إن أصوات الضجيج التي تم اكتشافها يومي الثلاثاء والأربعاء من تحت الماء في منطقة البحث الضخمة قد أعطت الأمل للناجين - لكن الأمر يشبه العثور على إبرة في كومة قش والوقت مهم للغاية.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أنه داخل الغواصة التي يبلغ طولها 21 قدمًا، مع وجود ضوابط بدائية وعدم وجود مساحة لركابها للتمدد، كان الطاقم سيحصل على "حصص محدودة" من الطعام والماء، كما قال المسؤولون.

وقال النقيب جيمي فريدريك، منسق الاستجابة لمنطقة خفر السواحل الأولى، خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء "علينا أن نظل متفائلين".

وتمتد منطقة البحث عن الغواصة المفقودة إلى ضعف حجم ولاية كونيتيكت على السطح وتنخفض إلى عمق ميلين ونصف، وفقًا لفريدريك.