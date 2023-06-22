تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة حرس الحدود في الدوري المصري 2023 وترتيب الفريقين

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة حرس الحدود في الدوري المصري، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع السادس عشر من المسابقة.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره حرس الحدود، على استاد "الكلية الحربية"، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع السادس عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الدوري المصري الممتاز، اليوم الخميس، في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة حرس الحدود في الدوري المصري

من المرجح أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة حرس الحدود في الدوري المصري الممتاز، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول.

خط وسط الملعب: حمدي فتحي - عمرو السولية - مروان عطية - حسين الشحات - أحمد عبد القادر.

في خط الهجوم: محمد شريف.

ويستأنف فريق الأهلي منافساته في بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي توقفت الأيام الماضية؛ بسبب مباريات الأجندة الدولية، وتتويج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي في المباراة النهائية.

ترتيب الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري

- يتواجد فريق الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة جمعهم من 24 مباراة، خلف بيراميدز صاحب الصدارة برصيد 64 نقطة، والذي جمعهم من 30 مباراة.

وبناءً عليه، يحتاج فريق الأهلي للفوز بخمس مباريات متتالية من 10 مواجهات له، من أجل ضمان التتويج بلقب الدوري المصري هذا الموسم.

- بينما يتواجد فريق حرس الحدود حاليًا في المركز الثامن عشر والأخير في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة.