الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا أرسانيوس يترأس صلوات عشية عيد تكريس كنيسة الشهيد مارمينا العجائبي

الانبا ارسانيوس
الانبا ارسانيوس

ترأس الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد، صلوات عشية عيد تكريس كنيسة الشهيد العظيم مارمينا العجائبي بمريوط، وذلك بكنيسة الشهيد العظيم مارمينا العجائبى بالفرافرة، وخلال إتمامه صلوات العشية طيب رفات القديس مارمينا.

و عقب ترؤسه صلوات العشية أنشد كورال الكنيسة بعض الترانيم الروحية، واختتم نيافته العشية بكلمة روحية

ومن جهته أجتمع الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد، بالآباء كهنة الوادي الجديد، وذلك بحضور الأنبا بموا أسقف السويس والذى ألقى محاضرة بعنوان "الكاهن والألتزام روحيا و فى الخدمة"
كما  قام  الأنبا أرسانيوس أسقف الأيبارشية و الأباء بمناقشة بعض الأمور الرعوية الخاصة بخدمتهم وذلك بمبنى مارمرقس مقر المطرانية.

- احتفالات عيد مارمينا

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم بتذكار تكريس كنيسة الشهيد العظيم مارمينا العجايبي بمريوط، والتي عرفت في كتب التاريخ بـ"منطقة بو مينا"، فبعد اكتشاف القبر وظهور العديد من قصص المعجزات منه، ألح أهالي مدينة الإسكندرية على البابا أثناسيوس الرسولي سرعة بناء كنيسة على اسم الشهيد، وبالفعل تم بناء الكنيسة (363- 364)، وكانت كنيسة في غاية الجمال والفخامة.

 وتوجه البابا ثاؤفيلس البطريرك الـ23 لزيارة المنطقة فقرر توسيع المنطقة وبناء كاتدرائية كبرى.
قام الملك أناسطاسيوس بإنشاء منازل لإضافة الزوار واستراحات لاستقبال الجموع، ومستشفيات وأسواق حتى ذاع خبر هذه المنطقة المقدسة في جميع أنحاء العالم، فقام الدير بعمل قوارير فخارية لتوزيع المياه المقدسة من البئر المحيطة بالقبر، والتي كان لها قوة عظيمة على الشفاء من الأمراض، ولقد عثر على الكثير من هذه القوارير في متاحف ألمانيا وفرنسا وأورشليم والسودان.

الأنبا بموا أسقف السويس الأنبا أرسانيوس أسقف السويس أسقف إيبارشية البابا ثاؤفيلس البطريرك الترانيم الروحية

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