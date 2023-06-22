الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إحالة موظفي 4 مراكز شباب للتحقيق في محافظة دمياط

مدير الشباب والرياضة
مدير الشباب والرياضة

طالب الدكتور وليد الشاذلي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة في محافظة دمياط، مديري الإدارات الفرعية بتكثيف المتابعات الميدانية بصفه مستمرة على مختلف الهيئات الشبابية والرياضية للوقوف على حسن سير العمل والانضباط داخل مراكز الشباب والأندية.

وقام دكتور وليد الشاذلي، مدير عام المديرية بمتابعة مفاجئة لمراكز شباب "سيف الدين وتل الكاشف "إدارة السرو" عزبة النيل وكفر العرب" إدارة فارسكور، في إطار المتابعات الانضباطية لمراكز الشباب والاندية الرياضية بدمياط.

وأكد مدير المديرية ضرورة الرقابة على أداء العاملين لتحقيق الانضباط وسير العمل وأكد على معاقبة كل من يتهاون ويقصر فى عمله وعلى مكافأة من يعمل بكل جد وإخلاص واجتهاد.

ووجه الشاذلي بتحويل العاملين بالمراكز السابقة للتحقيق للوقوف على أسباب عدم تواجدهم في أماكن عملهم في وقت العمل الرسمي.

وفي سياق آخر، تستعد مديرية الشباب والرياضة بدمياط "إدارة الشباب" لتنفيذ فعاليات مبادرة "يوم الخير"، مرحلة التجميع والتجهيز والتغليف وذلك من داخل مركز شباب مدينة السرو والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضه "الإدارة المركزية لتنمية الشباب" إدارة أندية الفتاة والمرأة بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية تحت شعار "لبسك لغيرك عيد" بمشاركة فرق الجوالة والجوالات وأندية التطوع بمراكز الشباب، تتضمن المبادرة جمع الملابس وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً ،للتخفيف عن كاهل الأسرة ومواجهة أعباء الحياة وتوفير المستلزمات الضرورية.

تهدف المبادرة إلى إدخال البهجة على الأطفال ومشاركتهم فرحتهم بملابس العيد وتحقيق التضامن الإجتماعي من خلال الشعور بالآخرين ومحاولة إسعادهم، من منطلق الدور الذي تقوم به وزاره الشباب والرياضة داخل المجتمع وتفعيل دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية.
 

الشباب والرياضة محافظ دمياط محافظة دمياط منال عوض دمياط

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