وكيل "تعليم مطروح" يكرّم أوائل الشهادة الإعدادية بإدارة الحمام

كرّم عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم، الطلاب العشرة الأوائل على مستوى إدارة الحمام التعليمية، وذلك بحضور وجيه عمارة رئيس مركز ومدينة الحمام، والدكتورة رحاب قاسم، مدير الإدارة التعليمية.

وخلال التكريم نقل وكيل تعليم مطروح تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح للطلاب الأوائل، مقدمًا لهم أرق التهاني وأسمى التبريكات لتحقيقهم التفوق العلمي على مستوى إدارة الحمام، والذي جاء نتاج اجتهاد وإخلاص وتفانٍ في طلب العلم.



وشدد وكيل تعليم مطروح على أوائل الإدارة التعليمية بضرورة استمرار الجد والمثابرة لمواصلة التفوق والتميز بالمرحلة الثانوية.

وفي سياق متصل، كرّم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أمس الأربعاء، أوائل الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية في الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، وعمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، والشيخ عبدالعظيم سالم، مدير عام منطقة مطروح الأزهرية، والعمدة خير رسلان، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وقيادات كنائس مطروح، ومديري المديريات والإدارات بمطروح ومفتاح الجراري نقيب معلمي مطروح، ومديري الإدارات التعليمية، والمعلمين وأولياء الأمور.

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