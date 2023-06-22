الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لتوزيع لحوم الأضاحي.. "التضامن الاجتماعي" بالبحيرة ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى

لحوم الأضاحي
لحوم الأضاحي

أكدت الدكتورة فايزة زايد، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة البحيرة، إن خطة عمل المديرية لتوزيع لحوم الأضاحي لغير القادرين لهذا العام، تتم بالتعاون مع جمعية الأورمان والجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة من خلال قوائم بيانات معتمدة، وذلك بعد اجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من احقيتهم و بما يتفق مع شروط المديرية.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، ان الجمعية خصصت 35 عجلا بلديا سيتم ذبحهم بالتعاون مع مجازر وزارة الزراعة المعتمدة وتحت اشراف الطب البيطري خلال أيام التشريق، وسيتم توزيعهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، منوها أن الكمية المخصصة من اللحوم المستوردة 45 ألف كيلو لحوم توزع على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء محافظة البحيرة. 

وأوضح شعبان أن عملية الذبح سوف تبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك الى عصر أخر أيام التشريق، ويلى مرحلة الذبح التجزير والتشفية والتعبئة والتغليف، ويتم توزيعها على القرى الأكثر احتياجا، مؤكدا أنه يتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة، وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية. 

جدير بالذكر أن الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان ومستمرة فى تنفيذها سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الاضحية بإدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته الى مستحقيها، وأيضا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمهاتهم السكانية .

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