الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

متأثرًا باسفكسيا الغرق.. مصرع مواطن فى بحر مويس بالشرقية

الغرق
الغرق

لقى مواطن بمحافظة الشرقية مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام بمياه بحر مويس بدائرة مركز كفرصقر، وتم انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بوصول إشارة من مستشفى كفرصقر المركزي بوصول مواطن مقيم نطاق دائرة مركز شرطة كفرصقر جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبي من قبل مفتش الصحة تبين أن الوفاة حدثت نتيجة اسفكسيا الغرق، وتبين أثناء قيام الشاب بالاستحمام بمياه بحر مويس، غرق لعدم إجادته السباحة.

وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة بكفرصقر صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

مواطن محافظة الشرقية مركز كفر صقر الإنقاذ النهري النيابة العامة مدير أمن الشرقية مدير المباحث الجنائية

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