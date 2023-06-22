الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الجيش الأوكرانى يقصف جسرًا قرب جزيرة القرم بصواريخ بريطانية

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أعلن فلاديمير سالدو، القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، أن الجيش الأوكراني استهدف الجسور التي تربط بين مقاطعة خيرسون وشبه جزيرة القرم، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقال إن القوات الأوكرانية نفذت قصفًا وحشيًا على مواقع مدنية بينها الجسور على الحدود الإدارية بين منطقة خيرسون وشبه جزيرة القرم بالقرب من تشونجار، مشيرًا إلى أن الاستهداف تم بصواريخ ستورم شادو البريطانية، مما أدى إلى تضرر الطريق الرابط بين خيرسون وشبه جزيرة القرم دون وقوع إصابات بين المدنيين.

وأضاف: "الإرهابيون في كييف يريدون ترهيب سكان خيرسون، وبث الذعر بين المدنيين، لكنهم لن يتمكنوا من ذلك، ونحن قادرون على إصلاح الجسور بسرعة، وستتم استعادة حركة المرور عبر الجسور في أسرع وقت".

الجيش الأوكراني روسيا القرم صواريخ بريطانية الحرب الروسية الأوكرانية

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