الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة مسن لقى مصرعه طعنا على يد نجله بالهرم

جثة
جثة

صرحت نيابة الجيزه بدفن جثة مسن لقي مصرعه على يد نجله بالهرم عقب ورود تقرير الصفة التشريحية. 

وكان تمكن رجال مباحث الجيزه بقيادة اللواء محمد الشرقاوي، مدير المباحث، من القبض على المتهم بقتل والده بالهرم، حيث أنهى شاب حياة والده طعنًا بسلاح أبيض؛ نتيجة خلافات أسرية.

كانت البداية عندما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة  يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه في الهرم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات أن شابًا قتل والده، بالاعتداء عليه بسلاح أبيض؛ بسبب خلاف أسري.

و تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

اتخاذ الإجراءات اجراءات ازمة اقت أحد الأشخاص اجراء اشخ

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