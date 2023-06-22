جهود مكثفة لحل لغز العثور على جثة شخص بمياة النيل فى المعصرة

يكثف رجال مباحث المعصرة جهودهم ويقومون بتفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز العثور على رجل غارق بمياة النيل بالمعصرة.

وكانت عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة وقوات الإنقاذ النهري، تحت إشراف اللواء محمد عبد الله، مدير مباحث العاصمة، على جثمان رجل في العقد الرابع من عمره غارقًا بمياه النيل بكورنيش النيل بمنطقة ركن فاروق دائرة قسم شرطة المعصرة.

وتم انتشال الجثمان بمعرفة قوات الإنقاذ النهري بالقاهرة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لحل لغز العثور على الجثة.

كانت البداية، عندما أخطرت الخدمات الأمنية المعينة بمحور الكورنيش بوجود شخص غريق أمام ركن فاروق بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة رجل في العقد الرابع من عمره يرتدي شورت أسود، وجار تكثيف التحريات للوصول إلى هويته.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن العاصمة، أمر بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وتحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.