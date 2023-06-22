التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه إثر جرعة مخدرات زائدة بأوسيم

صرحت نيابة الجيزه بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر تعاطية جرعة زائدة من المواد المخدرة في منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة.

كانت البداية عندما ورد بلاغ لضباط مباحث قسم أوسيم من غرفة النجدة بالعثور على جثة شاب متوفي، على الفور انتقل الرائد وليد كمال معاون مباحث القسم و القوة المرافقة لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يُدعى "السيد. م. ا"، ولا توجد به أي إصابات ظاهرة.

وبعمل التحريات تبين أن الشاب توفي بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، ولا شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.