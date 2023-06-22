الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سيراميكا كليوباترا يصطدم بالمقاولون في دور الـ16 بكأس مصر

سيرامييكا كليوباترا
سيرامييكا كليوباترا فاز على دكرنس في دور ال32

يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق المقاولون في التاسعة والنصف، مساء اليوم، باستاد القاهرة في دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.

وتعد المباراة متكافئة إلى أبعد الحدود رغم وجود المقاولون في المركز الخامس بجدول الدوري وانشغال سيراميكا كليوباترا بصراع الهروب من شبح الهبوط حيث يحتل المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة بفارق نقطة واحدة عن غزل المحلة لذي يحتل المركز السادس عشر.

المقاولون بقيادة  شوقي غريب تأهل لدور الـ 16 بعد فوزه على فريق الحمام المطروحي بأربعة أهداف نظيفة وحرص الجهاز الفني على زيادة الحمل البدني للاعبين خلال التدريبات لرفع معدلات اللياقة البدنية بعد فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون خلال فترة التوقف الأخيرة.

 كما قام الجهاز الفني بتجهيز بدائل الثلاثي عمر فايد وأحمد عاطف "قطة" وأحمد فوزي الذين سافروا مع المنتخب الأوليمبي إلى المغرب للمشاركة في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لدورة باريس الأوليمبية 2024، ينوي شوقي غريب الاعتماد على أمير عابد في قلب الدفاع مع نور الدين فاروقا وأحمد علاء والدفع بالكولومبي لويس إدواردو في الجانب الأيمن ومحمد مجلي بجوار أحمد الشيمي في الوسط.

في المقابل تأهل سيراميكا كليوباترا لدور ال16 بعد فوزه على فريق دكرنس بخمسة أهداف نظيفة، ومنذ تولى حلمي طولان المسئولية لم يحقق الفريق أي فوز وخسر أمام الأهلي، وتعادل مع فاركو وسموحة لذلك الفوز على ذئاب الجبل سيعيد الثقة للاعبين ويمنح الفريق دفعة معنوية سواء في مواجهة دور الثمانية أمام الفائز في مباراة الزمالك وفاركو التي ستقام غدا أو مواصلة مشوار  الهروب من شبح الهبوط .

يدير المبارا ة أحمد جمال ويساعده أحمد توفيق وهاشم عبد المريد ومعهم محمود منصور حكما رابعا ومحمد نهاد حكم فيديو وعاطف  حسين مساعد حكم فيديو.

بطولة كأس مصر سيراميكا كليوباترا فريق المقاولون شوقى غريب حلمي طولان

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