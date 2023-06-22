الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أحمد يحيى لصالون التنسيقية: مبادرة "ابدأ" أصبحت حلقة الوصل بين الحكومة والقطاع الخاص

مبادرة ابدأ
مبادرة ابدأ

أكد أحمد يحيى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن توطين الصناعات من الملفات التي أولتها الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا، وهذا الملف يحظى باهتمام عالمي نظرا للأزمات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة موضوع «سياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة».

وأكد أحمد يحيي أن مبادرة "ابدأ" أصبحت حلقة الوصل بين الحكومة والقطاع الخاص وأثبتت نجاحها مع المستثمرين، وقامت بحل العديد من المشاكل للمصانع المتعثرة ، ولذلك ستصبح في المستقبل مساعد قوي في توطين الصناعات.

وأوصى أحمد يحيى، بضرورة الترويج للاتفاقيات الدولية والتجارية التي أبرمتها مصر، مشيرا إلى أن مصر أبرمت العديد من الاتفاقيات مع دول الكوميسا والدول العربية وأمريكا اللاتينية، وأصبحت من أكثر الدول التي قامت بعقد اتفاقيات تجارية حرة ودولية، ويجب الترويج لمزايا تلك الاتفاقيات وتعظيم الاستفادة منها .

وأدار الحوار خلال الصالون؛ أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى من الصالون؛ النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، الدكتور فرج عبد الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي وأستاذ الاقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر، الدكتور محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، المهندس إبراهيم رمضان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما شارك في الجلسة الثانية؛ النائب أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، هدى يسي، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، أحمد يحيى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

أحمد يحيى تنسيقية الملفات الدولة المصرية المحور الاقتصادي الحوار الوطنى

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