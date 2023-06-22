الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية اليابانى يدعو الشركات للانضمام لجهود التعافى بأوكرانيا

يوشيماسا هاياشي
يوشيماسا هاياشي

قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، الأربعاء، إن اليابان ستمضي قدما في دعم أوكرانيا بخطة لاستضافة اجتماع يهدف إلى تشجيع الشركات على المشاركة في الانتعاش الاقتصادي للدولة التي مزقتها الحرب.


وأضاف الوزير الياباني -في كلمة ألقاها في مؤتمر حول إعادة إعمار أوكرانيا في لندن بحضور أكثر من 60 دولة- أن الحكومة اليابانية تخطط لعقد الاجتماع في وقت ما أواخر هذا العام أو أوائل العام المقبل.


وتابع: "يمكن للقطاعين العام والخاص في اليابان أن يدعما بقوة الانتعاش وإعادة الإعمار في أوكرانيا" من خلال الاجتماع الذي أطلق عليه اسم "المؤتمر الياباني الأوكراني لتعزيز إعادة الإعمار الاقتصادي"، بحسب وكالة الأنباء اليابانية كيودو.


وقال هاياشي إن اليابان ستسلم حوالي 160 جهازا لتنقية المياه وحوالي 530 مولدا و30 آلة بناء للمناطق التي دمرتها الفيضانات الناجمة عن انهيار سد نوفا كاخوفكا.


كان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قد تعهد في محادثات هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتقديم دعم إنساني بقيمة 5 ملايين دولار بعد أيام من تدمير سد نوفا كاخوفكا في منطقة خيرسون التي تسيطر عليها روسيا في 6 يونيو الجاري.


كما اتفقت اليابان مع أوكرانيا على إنشاء نظام اتصال لمساعدة الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية على إعادة إعمار المناطق التي تضررت بشدة خلال الحرب الروسي المستمرة.

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