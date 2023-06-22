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اقتصاد

عيار 21 يواصل الانهيار.. أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 22-6-2023

الذهب
الذهب

واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات، اليوم الخميس، وسجل عيار ٢١ – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري – ٢١٧٠ جنيهًا للبيع، بدعم من تراجع سعر الذهب العالمي، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر.

سعر الذهب اليوم

• الذهب عيار 24 : بيع 2,457 جنيه للشراء 2,480 جنيه.
• الذهب عيار 22: بيع 2,252 جنيه ،وللشراء 2,273 جنيه.
• الدهب عيار 21: بيع 2,150 جنيه ، وللشراء 2,170 جنيه.
• الدهب عيار 18: بيع 1,843 جنيه ، وللشراء 1,860 جنيه.
• الذهب عيار 14: بيع 1,433 جنيه، وللشراء 1,447 جنيه.
• الذهب عيار 12: بيع 1,229 جنيه ، وللشراء 1,240 جنيه.
• الأونصة بيع 76,417 جنيه، وللشراء 77,128 جنيه.
• الجنيه الذهب بيع 17,200 جنيه، وللشراء 17,360 جنيه.
• الكيلو بيع 2,457,143 جنيه، وللشراء 2,480,000 جنيه.

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وكانت أسعار الذهب قد بدأت في التراجع منذ قرار الحكومة بإلغاء الجمارك على الذهب القادم من الخارج وذلك لمدة ٦ أشهر بعد أن ارتفع لحدود كبيرة وصل فيها سعر جرام الذهب عيار ٢١ لـ٢٨٠٠ جنيه.


سعر الجنيه الدهب والسبائك

• ربع جنيه ذهب عيار 21  وزن 2 جرام من إنتاج شركة ملاك وبشرى MB : 4745 جنيه .

• نصف جنيه ذهب عيار 21  وزن 4 جرام من إنتاج شركة ملاك وبشرى MB  : 9485 جنيه.

• جنيه ذهب عيار 21 من انتاج شركه لازوردى: 19135 جنيه.

• جنيه بى تى سي ذهب عيار21:  19005 جنيه.

• سبيكه بامب سويسري 999.9 : 269270 جنيه .

• سبيكة عيار ٢٤ أونصة 31.10 جرام من بى تى سى.
• سبيكة BTC : 84045 جنيه.

• سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC: 269430 جنيه.

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الذهب الدهب عيار 21 الدهب عيار 18 الجنية الذهب سبيكة

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