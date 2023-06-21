20 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على مجازر المنيا (صور)

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، شمال محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة تموين المركز والجهات المعنية حملات رقابية وتفتيشية على الأسواق والمجازر ومحال الجزارة وبيع اللحوم أسفرت عن ضبط وتحرير 20 مخالفة متنوعة وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار تحت إشراف هاني الخولي نائب رئيس المركز شنت حملة تموينية رقابية وتفتيشية ضمت مصطفى محمد كامل ورضا محمد حسين مفتشًا الأغذية الإدارة الصحية والدكتور طارق محمد صلاح الدين رئيس تفتيش اللحوم والمجازر بالإدارة البيطرية قامت خلالها بلمرور على المجازر ومحال بيع وعرض اللحوم ومنتجاتها بالفترة المسائية أسفرت عن تحرير محضرين ذبح خارج المجازر الحكومية ،و 5 محاضر عدم مراعاة الإشتراطات الصحية بأماكن تداول الغذاء، و 5 محاضر عدم الحصول على شهادات صحية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

أضاف رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية كانت قد شنت اليوم أيضا حملة تموينية برئاسة المهندس ايهاب عبد القوى نائب رئيس المركز ضمت مفتشي الأغذية بالإدارة الصحية ورئيس تفتيش اللحوم والمجازر بالإدارة البيطرية بحملة للمرور على المجازر ومحال بيع وعرض اللحوم ومنتجاتها أسفرت عن تحرير محضر ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و3 محاضر عن عدم مراعاة الاشتراطات الصحية بأماكن تداول الغذاء، و5 محاضر عدم الحصول على شهادات صحية.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بتشديد الرقابة على الأسواق وتنفيذ العديد من الحملات الرقابية لضبط الأسواق والوقوف على مدى صلاحية ما يتم عرضه وتداوله من سلع للاستهلاك الآدمي من عدمه، لافتًا إلى أن هذه الحملات تتم بشكل يومي بأحياء المدينة والقري التابعة لها.

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