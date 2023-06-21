أمين حزب حماة الوطن: الحوار الوطنى ناقش أهمية الصناعات الإقليمية وكيفية تطويرها

قال ياسين عبدالصبور، أمين حزب حماة وطن بمدينة أسوان: "المناقشات التي دارت في جلسة الحوار الوطني عن ازدهار الصناعة وتطوير الصناعة الإقليمية كان أحد أسباب نجاحها، كانت الصناعات إقليمية دون اللجوء إلي القاهرة ونطالب بالصناعة المحلية داخل مدينة أسوان حتى لا تكلف الدولة النقل وغيرها من التكلفة".

واعترض ياسين عبدالصبور على عشوائية صناعة خام الذهب وأن التجار هم المستفيدون من المكاسب الهائلة وليس الدولة، ويجب يتم التعامل بجدية في المناطق التي بها الذهب حتى يصبح لدينا مخزون استراتيجي منه".

وعقدت جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني حول إصلاح إدارة المالية العامة، لمناقشة شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، والجلسة الأخرى حول السياسات الصناعية كأول جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص.

ليتضمن المحور الاقتصادي ثماني لجان، لجنة التضخم وغلاء الأسعار، لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، ولجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة لمناقشة أهم القضايا الاقتصادية ومنها الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار والإجراءات السريعة المتخذة، الوضع الحالي للسياسة المالية والمشكلات الراهنة وآليات الإصلاح، هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.