الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تيسير مطر يطالب بتحويل تحفظ أموال الإخوان إلى التنفيذ فيها

تيسير مطر
تيسير مطر

قال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وأمين تحالف الأحزاب المصرية، إننا نطالب بأن يتم تحويل تحفظ أموال الإخوان إلى التنفيذ في هذه الأموال خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن التحالف كانت له العديد من الأنشطة المجتمعية العديدة في كافة المحافظات.

وأضاف "مطر" في كلمته بملتقى الأحزاب السياسية أن التحالف له العديد من المطالبات بتعديل قوانين الانتخابات بما يدعم القائمة المطلقة، لافتًا إلى أن تحالف الأحزاب السياسية يؤيد بالكامل القائمة المطلقة.

وتابع مطر أن هناك ثوابت نسير عليها في التحالف هو دعم الدولة المصرية ودعم الرئيس السيسي وما يقوم به من إنجازات كبرى يشهد لها كل مواطن مصري، لافتًا إلى أننا ندعم الدولة في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

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