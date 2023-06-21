الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أحمد عبدالجواد يستعرض النشاط المجتمعى لحزب مستقبل وطن بملتقى الأحزاب

ملتقي الأحزاب السياسية
ملتقي الأحزاب السياسية

قال أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم الحزب وعضو مجلس الشيوخ، إن النشاط المجتمعي لحزب مستقبل وطن اعتمدت على عدة مراحل الانتشار في جميع محافظات الجمهورية، أبرزها التعليم والمرأة والشباب والرياضة وقوائم الخير وهدية الرئيس.

وأضاف في كلمته بأكبر ملتقى للأحزاب السياسية، أن الحزب نظم العديد من الفعاليات في التعليم مسابقة أوائل الطلاب، معارض المستلزمات الدراسية، مراجعات للطلاب في مختلف المراحل، ودورات التدريبية، دوري مستقبل وطن، ورحلات عمرة للام المصرية وشتاء دافئ، وخدمة الأسر الأكثر احتياجا، وتنظيم حملات محو الأمية، تنظيم ندوات للمرأة في كافة المحافظات، بالإضافة إلى المبادرة الأهم والأضخم هدية الرئيس.

وانطلقت منذ قليل المرحلة الأولى من أكبر ملتقى سياسي بمشاركة حزب مستقبل وطن، وحزب الشعب الجمهوري وحزب حماة الوطن وحزب مصر الحديثة وحزب المؤتمر، وتحالف دعم الأحزاب السياسية الذي يضم 42 حزبا، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ويحضر المؤتمر أعضاء الهيئات البرلمانية، والأمناء وأمناء التنظيم وأمناء الشباب وأمناء الإعلام وأمناء العمل الجماهيري للأحزاب والكيانات المشاركة.

ويهدف الملتقى، لتسليط الضوء على جهود الأحزاب السياسية خلال العام الماضي، وعرض الرؤية المستقبلية من الأنشطة الحزبية والعمل المجتمعي والأجندة التشريعية التي ستتم مناقشتها من خلال نوابهم بغرفتي البرلمان.

ومن المقرر أن يواصل المؤتمر مراحله خلال الفترة المقبلة بالمرحلة الثانية قطاع الصعيد وينعقد في محافظة سوهاج، والمرحلة الثالثة قطاع شرق الدلتا، والمرحلة الرابعة في الإسكندرية.

أحمد عبد الجواد مستقبل وطن محافظات الجمهورية مصر الحديثة البرلمان سوهاج

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