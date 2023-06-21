الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وجدى زين الدين: ثورة 30 يونيو كانت من أجل استعادة الهوية المصرية

وجدي زين الدين
وجدي زين الدين

علق وجدي زين الدين الكاتب الصحفي، على مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو المجيدة. 

وقال خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، إن ثورة 30 يونيو كانت من أجل استعادة الهوية المصرية.

وأضاف أن مصر أصبحت تشهد العديد من المشروعات والأحداث التي تدعو للفخر، بعد حالة فوضى واضطراب وخراب مرت بها البلاد قبل الثورة، مشيرًا إلى أن ما تحقق حتى الآن يعادل 50 عامًا من العمل.

وأشار إلى أن الدولة المصرية بعد تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم لم تعمل بشكل عشوائي، ووضع مشروع وطني مصري شمل الحرب على الإرهاب، والحرب من أجل التنمية.

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