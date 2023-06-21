الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "القاهرة الإخبارية": انضمام أوكرانيا للناتو سيحدث كارثة بين روسيا والغرب

انضمام أوكرانيا للناتو
انضمام أوكرانيا للناتو

قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن روسيا ترى بأن مثل هذه المنتديات التي يتم عقدها في الغرب بهدف دعم أوكرانيا وإعادة إعمارها، هي فقط لتغطية القادة الغربيين على الأخطاء التي اتخذوها في القرارات، وهذا ما أدى إلى أزمات اقتصادية أصابت الدول الغربية ولا سيما الدول الأوروبية.

وأضاف حسين مشيك خلال مداخلة ببرنامج 10 داونينج ستريت، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الغرب يريد من خلال هذه المنتديات بأن يدع الشعب الأوكراني، وأن يشير الشعب الأوكراني بأن الدول الغربية تساند وتدعم أوكرانيا، وأن الهدف الرئيسي للدول الغربية هو فقط استنزاف الجيش الروسي وإطالة أمد الصراع، وأنه لا يوجد أي اهتمام بالشعب الأوكراني، وحتى بالدولة الأوكرانية.

وأوضح أن الغرب يريد فقط أن يحقق مصالحه ومكاسبه الاقتصادية والجيوسياسية من أوكرانيا، لافتاً إلى أن حديث الغرب وحديث الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي  حول ضرورة انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو قوبل برد روسي، حيث إن التصريح الذي أشار إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما أعلن عن دخول صاروخ سارمات الخدمة الفعلية في الوقت القريب، وتأكيد بوتين على الثالوث النووي بأنه أمر ضروري لحماية البلاد من الاعتداءات الخارجية، وأي تهديدات خارجية، إضافة إلى التهديدات الروسية التي خرجت على لسان عدة مسئولين بأن الجيش الروسي لديه القدرة على حماية أمن روسيا.

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