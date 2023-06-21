موندو ديبورتيفو: جوندوجان وقع على عقود انتقاله لبرشلونة

أفادت تقارير صحفية بأن الألماني إلكاي جوندوجان، لاعب فريق مانشستر سيتي الانجليزي، وقع على عقود انتقاله لفريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

عقد جوندوجان مع مانشستر سيتي ينتهي بنهاية الشهر الجاري، وهو ما يعني أن له الحق في التوقيع لأي فريق دون الرجوع لإدارة الستيسنز.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن جوندوجان وقع بالفعل على عقود انتقاله لصفوف برشلونة لمدة موسمين مع إمكانية إضافة موسم ثالث في نهاية فترة التعاقد.

ولعب جوندوجان بقميص مانشستر سيتي منذ انتقاله من بروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2016.

وأشارت موندو إلى أن جوندوجان وقع على عقود انضمامه لبرشلونة عقب خضوعه للفحص الطبي في مدينة ميونخ الألمانية، بعد لقائه هو ووكيل أعماله مع ماتيو أليماني، المدير الرياضي لفريق برشلونة.

شرط إضافة عام ثالث في عقد جوندوجان مع برشلونة سيتم تفعيله في حالة مشاركته في أكثر من منصف مباريات الفريق في الموسم الثاني.