إزالة 18 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بالمنيا 

واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، حملاتها لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي دون ترخيص، في إطار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 21 لإزالة التعديات.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا السياق، قاد عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار، يرافقه هاني الخولي نائب رئيس المركز وفرج فتحي رئيس الوحدة المحلية بالحسنية ورئيس حي غرب وإدارة الاشغالات والازالات، حملة مكبرة لإزالة التعديات، أسفرت عن إزالة 4 حالات تعدى الأولى بشارع أبوحشيش خلف قاعة حورس والثانية خلف الشيخ صديق والثالثة على مساحة 200 متر والرابعة خلف المقابر.

كما تمكن سامي رشاد يعقوب نائب رئيس المركز ورئيس حي غرب وإدارة الإزالات والإشغالات من إزالة حالتين تعد علي أرض زراعية الأولى علي مساحة 14سهما، بحوض سوارس والثانية علي مساحة 8 أسهم، بحوض فتح الباب بالبساتين وتم تسليم الموقع إلي مسئول الجمعية الزراعية.

وازال أيمن يوسف، رئيس حي شرق، 3 حالات بناء بدون ترخيص الأولى فى المهد لقطعة أرض مساحتها 90 مترا بشارع سور مصنع الطوب، والثانية إيقاف بناء دور أرضي لمنزل مساحتة 70 مترا بالشارع الرابع جنوب قلابيظو، والثالثة ردم حالة حفر لقواعد في المهد لقطعة أرض مساحتها 80 مترا بالشارع الثالث جنوب قلابيظو.

كما نجح محمد أبوالليل، رئيس حي شمال، في إيقاف حالة بناء مخالف في المهد، وتم التحفظ على الخلاطة وتسليمها في ديوان عام المركز.

وتمكن عاشور سيد، رئيس الوحدة المحلية بأبوجرج، من إزالة حالتي تعد بالبناء خارج الحيز العمرانى دون ترخيص على أرض تعاون زراعى بقرية صفط أبوجرج كل حالة على مساحة قيراط.

وقام مينا يوسف، رئيس الوحدة المحلية بصندفا بإزالة حالة تعد على أرض إصلاح زراعي باشروبه على مساحة قيراط، إلى جانب فك شدة خشبية بقرية اشروبه دور أول علوي على مساحة نصف قيراط وتصدى عيد السيد محمد رئيس الوحدة المحلية بشلقام لحالة بناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني، بقرية الجرنوس، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأضاف المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بإشراف على الكيال وفضل الجبالى نائبا رئيس المركز نفذت إزالة حالتي تعد بالبناء على الأرض الزراعية خارج الحيز العمراني بقرية مطاي البلد بحى غرب مطاي بمساحه قيراط و7 أسهم، بحضور رئيس الحى ومدير الإزالات ومسئولي التنظيم ومسئولي الجمعية الزراعية.

كما تمكنت الوحدة المحلية لقرية أبوان، من إزالة حالة تعد بالبناء على الأرض الزراعية بقرية جوادة باستخدام معدات الوحدة المحلية.