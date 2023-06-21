الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

الاحتلال
الاحتلال

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابين من بلدة عرابة ونصبت حاجزًا عسكريًا على مفترق قرية زبدة، واقتحمت بلدة يعبد جنوب جنين.

وقالت مصادر محلية لـوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن جنود الاحتلال احتجزوا الشابين جميل طارق أبوعبيد وأحمد محمد رحال بعد اقتحام بلدة عرابة، ونصبوا حاجزًا عسكريًا عند دوارها، وأوقفوا مركبات المواطنين وفتشوها.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد وقرية بير الباشا، ونصبت حاجزًا عسكريًا بالقرب من قرية زبدة، واوقف الجنود المركبات وفتشوها.

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