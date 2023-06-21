الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابين من بلدة عرابة ونصبت حاجزًا عسكريًا على مفترق قرية زبدة، واقتحمت بلدة يعبد جنوب جنين.

وقالت مصادر محلية لـوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن جنود الاحتلال احتجزوا الشابين جميل طارق أبوعبيد وأحمد محمد رحال بعد اقتحام بلدة عرابة، ونصبوا حاجزًا عسكريًا عند دوارها، وأوقفوا مركبات المواطنين وفتشوها.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد وقرية بير الباشا، ونصبت حاجزًا عسكريًا بالقرب من قرية زبدة، واوقف الجنود المركبات وفتشوها.