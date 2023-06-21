الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

مقترح بتعديل قانون زراعة الأعضاء.. برلمانى: "13 عامًا على صدوره دون تفعيل"

النائب مكرم رضوان
النائب مكرم رضوان

أعلن مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تقدمه بمشروع لتعديل قانون زراعة الأعضاء رقم 5 لسنة 2010، مشيرًا إلى أنه رغم صدور القانون وإقراره منذ 13 عامًا، إلا أنه لم يفعل حتى الآن.

وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، على أهمية تفعيل القانون لتعظيم الاستفادة منه، مع تحديد آليات التبرع بالأعضاء من حديثي الوفاة، بحيث تكون هناك موافقة مسبقة من المتبرع للاستفادة من زرع الأعضاء عند الحاجة لذلك.

وأضاف “رضوان” أن الموافقة المسبقة على للتبرع بالأعضاء، إجراء ضروري يجب إدراجه في القانون، لحماية الأطباء وتسهيل عملهم، خاصة أنه في حالة الوفاة يرفض أهل المتوفي التبرع بأعضائه.

وأوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، في وقت سابق، وزارة الصحة بتفعيل أحكام قانون زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010، التى تجيز المادة الثامنة من لائحته التنفيذية أن تكون الوصية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة بموجب ورقة رسمية تعتمد من اللجنة العليا لزرع الأعضاء، يحصل بموجبها الموصى على كارت توصية صادر من اللجنة، على أن يكون ذلك من خلال إنشاء سجل خاص ينشأ بأمانة اللجنة لقيد من يرغب فى التبرع بأعضائه بعد الوفاة وإصدار كارت للموصى عقب اعتماد اللجنة للوصية.

التبرع بالاعضاء النائب مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب تفعيل قانون زرع الأعضاء موافقة استباقية على التبرع بالأعضاء

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