بعد إقرارها.. البرلمان يوافق على التصديق الرئاسى على اتفاقية الأمان النووى

كشفت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، عن موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم يونيو 2023 على قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧٠ لسنة ٢٠٢٣ بشأن "اتفاقية الأمان النووي".

ووفق بيان صادر عن الهيئة مساء الأربعاء، فإن الخطوة التي تواكب التقدم الذي يشهده مشروع محطة الضبعة النووية ويضفي المزيد من الثقة والشفافية بشأن الالتزام بتطبيق معايير الأمان النووي العالمية، حيث حضر الجلسة العامة عن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء كل من الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس الإدارة، وزكريا عبدالله المستشار القانوني للهيئة.

وجاءت الموافقة بعد مناقشة الاتفاقية في وقت سابق من الأسبوع الماضي من خلال أعمال اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبتي لجنتي العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي برئاسة حسام عوض الله، وحضور ممثلي الهيئات النووية والأطراف المعنية بالاتفاقية.

وارتأت اللجنة أن الموافقة على اتفاقية الأمان النووي تأتي استكمالاً للمنظومة التشريعية، وأن تصديق مصر على هذه الاتفاقية يعطي مزيدًا من معايير الثقة والشفافية على الصعيدين الخارجي والداخلي، وذلك من خلال بث الطمأنينة لدول الجوار وكذا للمواطنين والرأي العام في الداخل بأنه يتم تطبيق معايير الأمان النووي العالمية، وفقا للاتفاقيات الصادرة في هذا الشأن.