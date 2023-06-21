بأسعار مخفضة.. الغربية تتوسع فى فتح منافذ بيع السلع الغذائية واللحوم

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار الحملات التفتيشية على المنافذ والأسواق والسلاسل التجارية للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات، إلى جانب الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، وذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، حيث تم تحرير 81 محضرًا خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها اللجان المشكلة لمتابعة الأسواق ومنافذ بيع المواد الغذائية والمخابز، بقرى ومدن (طنطا، السنطة، زفتى وقطور).

وقال رحمي إن مديرية الصحة قامت، خلال المرور، بتحرير 32 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، كما حررت هيئة سلامة الغذاء ٣ محاضر لضبط منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي، إلى جانب تحرير الوحدات المحلية لعدد ١٢ محضر نظافة وإشغال للطريق.

في السياق، تم المرور على الأسواق والمنافذ والمحال الخاصة ببيع السلع الغذائية إلى جانب المرور على المخابز البلدية، وتم تحرير 34 محضرًا من قبل مديرية التموين مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، عدم وجود لوحة تشغيل، نقص وزن رغيف الخبز، عدم مطابقة مواصفات العجين، عدم إعلان قائمة الأسعار.

وأوضح "رحمي" أن اللجان تضم ممثلين من (مديرية الطب البيطري، مديرية الصحة، مديرية التموين، هيئة سلامة الغذاء، مباحث التموين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء)، وتهيب محافظة الغربية المواطنين بضرورة مراجعة تاريخ الصلاحية المدون على المنتجات قبل الشراء مع الإبلاغ الفوري عن المخالفين على أرقام الشكاوى الآتية (مبادرة الغربية بتتغير بيكم على خدمة الواتس آب " ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ " أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣).