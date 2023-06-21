الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أول تعليق من جامعة بورسعيد عن واقعة أوراق الامتحان الخاطئة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

كشف د.أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، حقيقة ما حدث في واقعة توزيع ورقة امتحان بالخطأ في كلية التجارة إنجليزي حيث تم توزيع ورقة امتحان الفرقة الأولى على طلاب الفرقة الثانية.

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وقال إبراهيم، لـ«الدستور» إن الواقعة حدثت بالفعل وتم اتخاذ قرار عاجل بتأجيل الامتحان إلى الغد، وتم التحقق من أن الواقعة حدثت عن طريق الخطأ وغير مقصودة، حيث فوجئ طلاب الفرقة الثانية أن الأوراق التي يجري توزيعها لأحد المواد لا علاقة لها بهم وأنها تخص للفرقة الأولى.

وأكد رئيس جامعة بورسعيد أن الدكتور أخطأ لكبر سنه ومرضه، وتم تصوير امتحان مخالف للموضوع للطلاب، لافتًا إلى أن إدارة الجامعة تدخلت على الفور واتخذت القرار المناسب لصالح المُمتحنين.

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وأشار الدكتور أيمن إبراهيم، أنه يجري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وذلك بما يضمن عدم تكرار الأمر مرة أخرى: “الجامعة تتخذ القرارات التي في مصلحة الطالب ولا تسمح بأي تقصير دون عقاب مناسب”.

وكشفت جامعة بورسعيد تفاصيل واقعة الامتحان الخطأ والذي شهدته كليه التجارة إنجليزي، ما أدى إلى تأجيل الامتحان للغد، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تحمي مستقبل الطلاب.

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إجراءات القانونية الإجراءات القانونية اللازمة الإجراءات القانونية الدكتور المناسب أيمن إبراهيم

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