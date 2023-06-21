الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"اتحضر للأخضر".. انطلاق معسكر التشجير بقرية أم دومة بسوهاج

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

نفذت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج والوحدة المحلية لمركز ومدينة طما ومؤسسة حياة كريمة، معسكر التشجير بقرية أم دومة اليوم في إطار التعاون بينهما لتنفيذ مبادرة اتحضر للأخضر.

يأتى ذلك ضمن مبادرة القرية الخضراء، حيث شارك أعضاء مركز شباب أم دومة التابع لإدارة طما للشباب والرياضة بسوهاج وفريق الجوالة في زراعة الأشجار بشوارع قرية أم دومة والتى يهدف المشروع لمقاومة التغيرات المناخية وخلق بيئة صحية نظيفة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد شوقى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، ضرورة مشاركة مركز الشباب في الأنشطة والمشروعات التي تخدم المجتمع المحيط بمركز الشباب وتشجيع أعضاء المركز على العمل التطوعي وذلك بمتابعة يسري كفافي، وكيل المديرية للشباب.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة عن انطلاق أولى فعاليات دوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية والشوارع والساحات بسوهاج.

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