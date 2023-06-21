الشرطة البريطانية تتعامل مع حدث أمنى وتعتقل شخصًا فى مستشفى بلندن

أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، عن أن الشرطة البريطانية المسلحة تتعامل مع حدث أمني وتعتقل شخصًا في مستشفى بلندن، وفق موقع ياهو نيوز بنسخته البريطانية .

وأعلنت عن أن الشرطة المسلحة تهاجم مستشفى لندن الرئيسي، وتعتقل رجلًا وسط "حادث مستمر"، حيث هرعت الشرطة المسلحة إلى مستشفى رئيسي في لندن خلال "حادث مستمر".

وقالت شرطة ميت إنها ألقت القبض على رجل في مستشفى ميدلسكس المركزي في أكتون بعد ظهر الأربعاء ، لكنها لم تستطع تقديم مزيد من التفاصيل على الفور.

وأكد ضباط أن الشرطة المسلحة كانت من بين الذين ردوا.

وقالت خدمة الإسعاف في لندن إنها عالجت حتى الآن شخصين في مكان الحادث وقالت إن الحادث لا يزال مستمرًا.

وأضافت إيمي فيريس روتمان، إحدى العاملات في المستشفى: "أنا في مستشفى ميدلسكس المركزي في وحدة غسيل الكلى ونحن نحتمي في غرف آمنة، حيث إن رجال شرطة مسلحون في الموقع ووصفوا بأنه "حادث كبير".

ونصح متحدث باسم صندوق الرعاية الصحية التابع لجامعة لندن نورث ويست، الذي يدير المستشفى، المرضى: "هناك حادثة مستمرة في مستشفى سنترال ميدلسكس، يرجى اتباع أي تعليمات تعطى لك من قبل الشرطة".

وفي سياق متصل، قالت صحيفة ديلي ميل: طعن شخصين خلال هياج بمستشفى لندن، حيث انقضت الشرطة المسلحة على سكين، والمرضى يختبئون في غرف آمنة، والشرطة المسلحة موجودة حاليًا في مستشفى ميدلسكس المركزي في لندن.



وألقت الشرطة المسلحة اليوم القبض على رجل يشتبه في أنه طعن بالسكين في أحد مستشفيات لندن.

وتم الإعلان عن حادث كبير، حيث انقض الضباط على مستشفى ميدلسكس المركزي بعد ظهر اليوم، بعد تقارير عن طعن بالسكين وادعاءات على وسائل التواصل الاجتماعي بأن المرضى كانوا يختبئون في غرف آمنة.

وهرعت خدمات الطوارئ إلى أكتون لين في غرب لندن في حوالي الساعة 2 مساءً، مع مقطع فيديو على تويتر يظهر سيارات الشرطة وسيارات الإسعاف في مكان الحادث.

كتب أحد الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي: أنا في مستشفى ميدلسكس المركزي في وحدة غسيل الكلى ونحن نحتمي في غرف آمنة.

ويتواجد رجال شرطة مسلحون في الموقع ووصفوا بأنه "حادث كبير".

وقالت خدمة الإسعاف بلندن حتى الآن إنها "عالجت شخصين في مكان الحادث" ولا يزال المسعفون يساعدون في الحادث.

الشرطة المسلحة تحضر تقارير عن حادث طعن مزعوم في مستشفى ميدلسكس المركزي في غرب لندن.

وكتب آخر: "شريكي في وضع مغلق" قبل أن يضيف: الشرطة بأسلحة تعج بالمستشفى الآن. نصح الشريك بالبقاء مغلقًا في الغرفة مع الزملاء/ المرضى.

بينما قال ثالث: "المنطقة بأكملها مغلقة وقد أخلوا بقدر ما يستطيعون بأمان وهناك الآن سيارات إسعاف وشرطة".

وأظهرت لقطات مصورة ضابطًا مسلحًا يجري نحو مدخل المستشفى ، بينما كانت حشود من الناس تقف في الخارج محاطة بسيارات الشرطة ذات الضوء الأزرق.

غردت جامعة لندن نورث ويست للرعاية الصحية على تويتر: هناك حادثة مستمرة في مستشفى سنترال ميدلسكس. يرجى اتباع أي تعليمات تعطى لك من قبل الشرطة. اتصل MailOnline بشرطة Met لمزيد من المعلومات.

قام صندوق NHS Trust التابع لجامعة لندن نورث ويست للرعاية الصحية، الذي يدير المستشفى، بتغريد: هناك حادثة مستمرة في مستشفى سنترال ميدلسكس. يرجى اتباع أي تعليمات تعطى لك من قبل الشرطة.