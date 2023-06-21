في يومها العالمي.. كيف ارتبطت الموسيقى بالحياة اليومية للمصريين القدماء؟

يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للموسيقى، في 21 يونيو من كل عام، للاحتفاء بهذا الفن المؤثر، وإبراز مختلف الألوان الموسيقية المحلية والدولية والنهوض بالذوق الفني والثقافي للجمهور وخلق جوٍّ من التواصل الفني وتبادل الأفكار.

ولهذا نستعرض في السطور التالية كيف اعتبرت مصر القديمة "الموسيقى" فنًا مقدسًا؟.

اعتبر المصريون القدماء، الموسيقى، فنًا مقدسًا، فحظيت بقدر كبير من التكريم في مصر القديمة ومنذ فجر التاريخ حيث أسندت الدولة مسئولية رعاية هذا الفن إلى الكهنة ويعكس ذلك مدى الاحترام والتقديس.

المعبودة حتحور.. آلهة الموسيقى

وكما ما برع المصري القديم فى شتى نواحي الحياة من زراعة وصناعة وهندسة وطب وغيرها من العلوم، أيضًا أبدع في الموسيقى واشتهر بألحانه الفرعونية الخاصة سواء في الفرح أو الجناز.

فإن بعض المعبودات ارتبطت في مصر القديمة بالموسيقى، وأشهرهم المعبودة حتحور التي لُقبت بسيدة الموسيقى، ولم يكن هناك احتفال في مصر القديمة يمكن أن يكتمل بغير وجود الموسيقى، والرقص والإيقاع، ومنها لذا فقد ارتبطت الموسيقى بالحياة اليومية واحتفالات ومناسبات المصريون القدماء، مثلما وجدت النغمات الجنائزية في المياتم ومراسم تشييع جنازة المتوفي، وفي حياتهم اليومية للتسلية والطرب، ومهارة العزف في الغيطان الزراعية الآلات البدائية، كما استخدموها فى الأفراح وإعلان مراسم الزواج، وكانت الموسيقى مصحوبة برقص وغناء والآلات موسيقية كثيرة.

الآلات الموسيقية في مصر القديمة

ووفقًا لقطاع المتاحف بوزارة الآثار والسياحة، اعتقد القدماء المصريون أن إيقاع الموسيقى ما هو إلا وجه من أوجه إيقاع الكون، كما عرفوا أنواع متنوعة من الآلات منها ما يضبط الإيقاع الموسيقي مثل الصلاصل المرتبطة بالمعبودة حتحور والطبول ‏والمصفقات، ومن الآلات الوترية عرفوا الهارب، والكنّارة أي القيثارة ‏الصغيرة.

أما من الآلات النفخ عرفوا الناي والبوق ‏والمزمار المزدوج، حيث أظهرت نقوش المعابد والمقابر أن المصري القديم استخدم الموسيقى في شتى مجالات حياته في فرحه وحزنه، وفى تسليته وعمله وحتى في استعراضاته العسكرية وشعائره الدينية.

ومن أشهر النماذج المصورة، جاء على أحد جدران مقبرة دبحن من أواخر الأسرة الرابعة بجبانة الجيزة، والتي كشفت عن عدد من الآلات الموسيقية الهامة كالهارب الجاروفي، وآلات النفخ، مثل الناي، والآخر الطويل الذي ارتبط بموسم الحصاد.