الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 560 طنا و388 كيلو قمح لصوامع وشون الشرقية

القمح
القمح

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدور الذي تقوم به مديرية التموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين، موجها الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

ومن جانبها، أشارت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين إلى أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٥٦٠ طنا و٣٨٨ كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم  ٥٢٩٩١٦ طنا و٤٢٢ كيلو قمح.

وأوضحت وكيلة وزارة التموين أنه يحظر على اصحاب مصانع الاعلاف والمسئولين عن ادارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده او مختلطا بالتبن او الحبوب او اي مواد اخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه او حيازته بقصد الاستخدام.

ناشد المحافظ المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض من العاملين منعا لحدوث فاقد موكداً أن الدولة لا تدخر جهدا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

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