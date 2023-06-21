الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فابريزيو رومانو: الدورى السعودى يخطط لضم أودوى من تشيلسى

كالوم هودسون أودوي
كالوم هودسون أودوي

تواصل أندية الدوري السعودي محاولاتها لإبرام صفقات عديدة مميزة ومن العيار الثقيل للاعبين الأوروبيين، لتدعيم صفوفها في الموسم الجديد 2023-2024، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

يأتي ذلك في إطار خطة السعودية لحدوث طفرة قوية في المنافسات المحلية، وترويج بشكل أكبر للسياحة من خلال نجوم كرة القدم في أوروبا.

كالوم هودسون أودوي على رادار الدوري السعودي

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، والذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" العالمية، فإن النجم الإنجليزي كالوم هودسون أودوي، لاعب تشيلسي، على رادار الدوري السعودي.

وأشار رومانو، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إلى أن هناك ناديين في الدوري السعودي يرغبان في الحصول على خدمات كالوم هودسون أودوي في الصيف، ولكن دون ذكر اسم الفريقين.

وأضاف أن الناديين السعوديين ناقشا الأمر مع مسئولي تشيلسي، ولكن لا توجد أي محادثات مع أودوي حتى الآن، مُشيرًا إلى غموض موقف اللاعب بشأن الموافقة على العرض من عدمه.

يذكر أن آخر صفقات الدوري السعودي، كانت انتقال النجم الفرنسي نجولو كانتي إلى صفوف اتحاد جدة السعودي، مقابل 200 مليون يورو، ليزامل مواطنه كريم بنزيما، الذي انتقل إلى الفريق الاتحادي في صفقة انتقال حر بالمجان، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد الإسباني.

ولكن من صفوف تشيلسي تحديدًا، فهناك 4 لاعبين انتقلوا إلى الدوري السعودي، وهم: نجولو كانتي إلى اتحاد جدة، اقتراب حكيم زياش إلى صفوف النصر، واقتراب إدواردو ميندي إلى أهلي جدة، بالإضافة إلى الموافقة الشفهية على انضمام كاليدو كوليبالي إلى صفوف الهلال.

في حين أعلن نادي تشيلسي عن التعاقد مع الفرنسي كريستوفر نكوكو، مهاجم فريق ريد بول لايبزيج الألماني، في الميركاتو الصيفي الحالي، بعقد لمدة 6 سنوات.

أودوي الدوري السعودي كالوم هودسون أودوي تشيلسى رومانو الميركاتو الصيفي

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