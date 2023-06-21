الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 450 مواطنا في قافلتين صحيتين بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمركزى الرحمانية و كوم حماده قافلتين سكانيتين بمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة، في إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القرى من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، في جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

وأكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه تم تنفيذ القافلة الصحية الأولى بالوحدة الصحية بعزبة المجد بالرحمانية، تم خلالها تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ250 حالة مابين باطنة وأطفال وجلدية، وجرى صرف العلاج لجميع الحالات بالمجان بالإضافة إلى مشاركة السيارة المتنقلة لتنظيم الأسرة وتقديم الخدمة الطبية لـ 35 حالة مابين كشف ومشورة وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى تقديم خدمات مبادرة الاعتلال الكلوي، وجرى فحص 20 حالة من وظائف كلى ودهون ثلاثيه وسكر. 

كما جرى خلال القافلة رش وتجريع 600 رأس ماشية، وتم إلقاء محاضرة حول خطورة الزيادة السكانية وأثرها على التنمية وتم استكتاب 12 مواطنا من الراغبين في الحصول على شهادة محو الأمية، بالإضافة إلى توفير سيارة اسطوانات غاز بسعر المستودع وسيارة مواد تموينية بسعر الجملة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات بنطاق القرية ونقلها للمكان المخصص لها.

كما أكد جميعة تنظيم قافلة مماثلة بالوحدة المحلية بشابور بمركز كوم حماده تم خلالها تقديم خدمات طبية لعدد 152 حالة بمختلف التخصصات و تم عقد ندوة تثقيفية حول الرعاية اللازمة وتغذية الأطفال وأهمية الرضاعة الطبيعية، وكذا تم تقديم خدمات بيطرية حيث تم رش 2000 رأس ماشيه وتسجيل وترقيم 8 أغنام، وتنظيم معرض لمعروضات المشغولات اليدوية للمرأة المصرية من منتجات مختلفة.

اسطوانات غاز الاعتلال الكلوى الدكتور هانى جميعة الخدمات الأساسية الظروف المعيشية

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