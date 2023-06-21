الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد شكر “المتحدة”.. لماذا تصدر البلوجر "نويل روبرتسون" تريند “جوجل”؟

نويل روبرتسون
نويل روبرتسون

تصدر اسم البلوجر نويل روبرتسون تريند البحث على موقع “جوجل” ومحركات الإنترنت والسوشيال ميديا عقب استضافة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية له في برنامج "معكم منى الشاذلى" على قناة CBC.

وجه البلوجر الشهير نويل روبرتسون، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد استضافته في زيارة للمتحف الكبير من خلال فريق عمل من الشباب.

وعبر فيديو نشرته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك قال روبرتسون: “شكرا للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على استضافتي وكان يوما رائعا وشكرا لكل الشعب المصري”.

وتداول رواد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الإجتماعي على تطبيق “فيسبوك” و"تيك توك" و"تويتر"، مقاطع فيديو للبلوجر نويل روبرتسون أثناء تجوله في مصر وتصوير حضارتها وهو يرقص مع الناس لنشر البهجة والفرحة على قلوب المصريين.

ولاقت فيديوهات البلوجر نويل روبرتسون إعجاب الكثير من مستخدمين السوشيال ميديا في مصر وخارجها، خصوصاً أن " روبرتسون " من ضمن المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تيك توك ويتابعه الملايين ويصل عددهم إلى 32.3 مليون متابع نظراً إلى فيديوهاته تنشر السرور ومبهجة بسبب طريقة رقصة المختلفة وأدائه المميز أمام الكاميرا.

وظهر البلوجر نويل روبرتسون في مجموعة من الفيديوهات عبر تطبيق “تيك توك” وهو يقوم بزيارة أبرز وأهم المناطق السياحية في مصر ومن ضمن تلك المناطق هي: "الأهرامات - شارع الحسين - شارع المعز - وغيرها، وصور عدد كبير من الفيديوهات مع المصريين فى الشوارع بطريقة عفوية على أغنية «calm down» محققة الآلاف المشاهدات والتعليقات التي ترحب بقدومه إلى مصر.

زيارة البلوجر نويل روبرتسون لـ مصر

ونشر البلوجر نويل روبرتسون عبر حسابه الرسمي على تطبيق “تيك توك” عن زيارته المقبلة لمصر وليخبر متابعيه أنه سيذهب لمشاهدة الحضارة الفرعونية وظهر فى الفيديو بطريقة مرحة مؤدي رقصة التريند المشهور داخل الطائرة على أنغام أغنية شعبية، معلقا: "مصر هل انتي جاهزة؟".

تعليق رواد السوشيال ميديا على زيارة البلوجر نويل روبرتسون لـ مصر

علق أحد رواد السوشيال ميديا عبر تطبيق “تويتر” حركة حلوة من «المتحدة» باستضافة نويل روبرتسون  التيك توكر الألماني متابعينه على التيك توك 32 مليون في زيارة إلى المتحف المصري الكبير.

وعلق آخر الفيديوهات اللي صورها في مصر 🇪🇬 ملايين المشاهدات ‏فكرة حلوة

 

وفي السياق ذاته، تستضيف الإعلامية منى الشاذلي البلوجرز الشهير نويل روبرتسون، في برنامجها معكم، الذي يُذاع عبر قناة cbc، وخلال اللقاء يروي روبرتسون كواليس هذه الرحلة وزيارته لـ الأماكن السياحية في مصر، ومن المقرر عرض الحلقة خلال الأيام المقبلة.

البلوجر نويل روبرتسون نويل روبرتسون روبرتسون بلوجر نويل روبرتسون معكم منى الشاذلي

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