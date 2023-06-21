محافظ المنوفية يتفقد مستشفى جراحات اليوم الواحد للاطمئنان على انتظام سير العمل

تفقد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم، مستشفى جراحات اليوم الواحد بأشمون لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، كون القطاع الصحي أحد المحاور الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعليم، مدير المستشفى، وخالد النمر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، جاء ذلك خلال جولته الميدانية بمركز ومدينة أشمون.

وتفقد المحافظ قسم الاستقبال بالمستشفى، واستمع إلى شرح تفصيلي من مدير المستشفى عن الخدمات الطبية في كل الأقسام وعدد المترددين عليها ومواعيد دخول المرضى وتأدية الخدمة الطبية اللازمة لهم حتى تماثلهم الشفاء.

وقام بالاطلاع على تذاكر الدخول ودفاتر الحضور والانصراف وسجلات قيد الحالات المرضية، للتأكد من تقديم الخدمات الصحية بالشكل اللائق وتوافر كل الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد نوبتجية الأطقم الطبية لضمان التعامل الفورى مع حالات الطوارئ والمترددين.

كما تفقد المحافظ أقسام الأشعة العادية والمقطعية والعيادات الخارجية بمختلف تخصصاتها الطبية، وقسم العمليات والعناية المركزة، وخلال تفقده الأقسام الطبية أجرى محافظ المنوفية حوارًَا مع المرضى وذويهم استفسر خلاله عن الخدمة المقدمة منذ دخولهم المستشفى وآلية تعامل الأطقم الطبية ومدى توافر الرعاية الطبية الشاملة لهم.

من جهته، أوضح الدكتور محمد عبدالعليم، أن مستشفى جراحات اليوم الواحد بأشمون يعمل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، وذلك في تخصصات "العظام والمخ والأعصاب والأورام"، ويضم المستشفى العديد من التخصصات الطبية "كجراحات الأنف والأذن والجراحة العامة والعظام والمخ والأعصاب وحالات الأورام البسيطة والأوعية الدموية والنساء"، بواقع 3 غرف عمليات و4 أسرّة عناية مركزة و52 سريرًا.

وأكد محافظ المنوفية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الصحة وتضعه على قائمة أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تقديم الدعم اللازم لتطوير المنظومة الصحية لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطن، لبناء مجتمع سليم قادر على العمل والتنمية.