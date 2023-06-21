الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم دمياط يلتقى مسئولى التوكساتو والمدارس اليابانية

تعليم دمياط
تعليم دمياط

استقبل المهندس علي عبدالرءوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأربعاء، خبيرة التوكاتسو مها السيد جبة، ومسئولي التوكاتسو والمدارس اليابانية بدمياط، سماح إبراهيم رجب، وهمت أمين إمام، وسوزان طه الغزلاني، وهدى رضا حمادة، وذلك بحضور عبدالعليم جمعة، وكيل المديرية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن المدارس اليابانية بدمياط الجديدة وكفر البطيخ، تتسابق في تطبيق فلسفة بناء شخصية الطالب المتكاملة "معرفي، مهاري، بدني" بالاعتماد على أنشطة التوكاتسو اليابانية تنمية الشاملة للطفل من خلال تطبيق نظام التعليم الجديد 2,0 الذي يهدف بناء المهارات الحياتية لدى الطلاب ليتمكنوا من مواكبة تطورات القرن الحادى والعشرين، بالإضافة تنمية مدارك الأطفال المتعددة برياض الأطفال من خلال أنشطة التعلم من خلال اللعب لتحقيق رؤية مصر2030 للتنمية المستدامة.

وتقديرًا لجهودهم البارزة في متابعتهم للعملية التعليمية بالمدارس، أهداهم وكيل الوزارة، شهادات الشكر والتقدير، مؤكدًا أن تكريم القيادات التعليمية هو تكريم لجميع العاملين بالمدارس، معربًا عن امتنانه لجهودهم المبذولة لخدمة العملية التعليمية.

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