الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس ديلر يروج الآيس في الدرب الأحمر

حبس ديلر
حبس ديلر

أمرت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس مسجل خطر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار في المخدرات.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط مسجل خطر لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1500 جرام – كمية من مخدر الآيس، مبلغ مالى، 3 هواتف محمولة، سلاح أبيض "مطواة" ، ميزان حساس. 

اعترافات المتهم وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تحركاته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

نيابة الدرب الأحمر الجزئية مسجل خطر حبس الاتجار في المخدرات التحقيقات

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