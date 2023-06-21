الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس مسجل يروج لمخدر الآيس في العمرانية

جريدة الدستور

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس مسجل خطر، 4 أيام علي ذمة التحقيقات ؛ بتهمة حيازة كمية من مخدر الأيس والترويج له وتصنيعه.

كانت وردت معلومات وتحريات لقطاع الأمن العام تؤكد قيام مسجل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية، بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعلي الفور تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة، التأكد من صحة المعلومات عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيادته سيارة "مستأجرة" وبحوزته كمية لمخدر الآيس وزنت 1,200 كيلو جرام، مبلغ مالى، سلاح أبيض "مطواة" ، هاتف محمول، ميزان حساس.

بمناقشته عن مصدر المواد المخدرة المضبوطة بحوزته قرر بشرائها من بعض الأشخاص مقيمين بفيلا "مستأجرة" كائنة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر. 

وباستهدافها أمكن ضبط 8 أشخاص "لـ6 منهم معلومات جنائية" وبحوزتهم، 95 كيلو لمخدر الآيس داخل أكياس بلاستيكية "معد للبيع" – زجاجة لمخدر الآيس سائلة خام وزنت 5 كيلو جرام – أقراص مطحونة وزنت 5 كيلو جرام - كمية كبيرة من مواد وأدوات تصنيع المواد المخدرة – 2 ميزان حساس – مبالغ مالية "عملات أجنبية" – 2 سيارة "ملاكى".

بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع المواد المخدرة الآيس متخذين من الفيلا المشار إليها مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة.

النيابة العامة بجنوب الجيزة مسجل خطر مخدر الأيس تصنيع

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