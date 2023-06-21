في البوست الأخير.. قائد الغواصة المفقودة يتوقع الكارثة ويكشف سر اختفائها

نشرت شبكة "إس بي سي" الأسترالية، البوست الأخير لقائد الغواصة المفقودة التي كانت في رحلة سياحية تفقدية لحطام سفينة تايتنك، حيث توقع القائد “هاميش هاردينج” أن تكون الرحلة هي الأخيرة للغواصة في عام 2023.

البوست الأخير

وفي آخر تحديث له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يوم الأحد الماضي قال: “أنا فخور بأن أعلن أخيرًا أنني انضممت إلى غواصة ”أوشن جيت" OceanGate Expeditions في مهمة تفقد حطام تايتنك الخاصة بهم كأخصائي مهمة في الغواصة التي تنزل إلى تيتانيك".

هاميش هاردينج

وتابع: "نظرًا أن هذا أسوأ شتاء في نيوفاوندلاند بكندا منذ 40 عامًا، فمن المحتمل أن تكون هذه المهمة هي المهمة الأولى والوحيدة المأهولة إلى تيتانيك في عام 2023، حيث نحاول الغوص غدًا، بدأنا بالإبحار من سانت جونز، نيوفاوندلاند، في كندا أمس ونخطط لبدء عمليات الغوص في حوالي الساعة 4 صباحًا غدًا، حتى ذلك الحين، لدينا الكثير من الاستعدادات والإيجازات التي يجب القيام بها".

وتابع: "يضم الفريق الموجود في الغواصة اثنين من المستكشفين الأسطوريين وقد أجرى بعضهم أكثر من 30 غوصًا في حطام تايتنك منذ الثمانينيات بما في ذلك PH Nargeolet".

هاميش هاردينج

هاميش هاردينج

طرقات جديدة

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد كتب خفر السواحل الأمريكي تغريدة جديدة تُفيد بأن طائرة كندية P-3 "اكتشفت ضوضاء تحت الماء في منطقة البحث" وأن عمليات ROV (مركبة تعمل عن بعد) قد "تم نقلها في محاولة لاستكشاف مصدر الضوضاء".

وقال خفر السواحل، إن عمليات البحث التي أجرتها ROV "أسفرت عن نتائج سلبية لكنها مستمرة"، مضيفًا أن البيانات من الطائرة "تمت مشاركتها مع خبراء البحرية الأمريكية لمزيد من التحليل والتي سيتم النظر فيها في خطط البحث المستقبلية".

نفاذ الهواء

بينما أكدت شبكة "إس بي سي" الأسترالية، أن الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متن غواصة اختفوا أثناء الغوص في حطام تيتانيك أمامهم.

وتابعت أن عمليات البحث مستمرة في الوقت الذي يجوب فيه رجال الإنقاذ شمال المحيط الأطلسي البعيد لليوم الثالث، في سباق مع الزمن للعثور على الغواصة بعد اختفائها أثناء اصطحاب السياح الأثرياء لرؤية حطام تيتانيك في المياه العميقة قبالة الساحل الكندي.

غواصة تيتان قبل بدء المهمة

وأضافت أنه يمكن للغواصة تيتان التي يبلغ طولها ستة أمتار القدرة على البقاء تحت الماء لمدة 96 ساعة، وفقًا لمواصفاتها - ما يمنح الأشخاص الخمسة الموجودين على متنها حتى وقت مبكر من غدا الخميس قبل نفاد الهواء.

قال الكابتن جيمي فريدريك من خفر السواحل الأمريكي، إن هناك حوالي 40 ساعة من الهواء الذي يسمح بالتنفس على متن الغواصة.

ومن بين من كانوا على متن الغواصة المستكشف الفرنسي بول هنري نارجوليه البالغ من العمر 77 عامًا، وستوكتون راش، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة OceanGate العاملة في الولايات المتحدة.

كما ورد أن رجل الأعمال الباكستاني المولد شاهزادا داود، 48، مع ابنه سليمان البالغ من العمر 19 عامًا، وكلاهما مواطنان بريطانيان، كانا على متن الغواصة.

لم تؤكد السلطات هوية أي راكب، لكن الملياردير البريطاني هاميش هاردينج كان أيضًا من بين الركاب، وفقًا لما نشره أحد أقاربه على مواقع التواصل الاجتماعي.

كتب ابن زوجته على فيسبوك أن هاردينج "اختفى في الغواصة" وطلب "الصلاة والدعاء له".

يحمل هاردينج ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية: أطول مدة بقاء على عمق المحيط الكامل بواسطة سفينة مأهولة، وأطول مسافة تقطعها سفينة مأهولة في عمق المحيط الكامل وأسرع طواف عبر القطبين بالطائرة.

فيديو للغواصة تحت البحر