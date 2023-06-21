الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

12 مجزرًا بمختلف مراكز الفيوم للتيسير على المواطنين في العيد

الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن فتح 12 مجزرًا حكوميًا أمام الأهالي والجمعيات الأهلية الخيرية، لذبح الأضاحي مجانًا طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مساهمة من المحافظة في التيسير على المواطنين، ومنع الذبح خارج المجازر، لضمان سلامة اللحوم والحفاظ على نظافة البيئة.

وناشد المحافظ، جميع أهالي المحافظة ومسئولي الجمعيات الأهلية، بتطبيق الإجراءات الوقائية، والالتزام بذبح الأضاحي بالمجازر، للحد من التلوث والحفاظ على البيئة، تحقيقًا للشكل الجمالي والحضاري، فضلاً عن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وفي ذات السياق، وجه محافظ الفيوم، مدير مديرية الطب البيطري، بمنع ذبح الأضاحى بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة، حفاظاً على سلامة الذبائح من التلوث والصحة العامة للمواطنين، وفي حالة المخالفة يتم تطبيق الإجراءات القانونية وتطبيق الغرامات المالية المقررة.

كما وجّه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتوفير الأطباء البيطريين للعمل بالمجازر حتى انتهاء الإجازة، مشدداً على منع الراحات واستمرار العمل يوميًا بمختلف مجازر المحافظة، كما كلف رؤساء مجالس المدن، والوحدات المحلية بتوفير كل ما يلزم من معدات لرفع مخلفات الذبح اليومية، وتوفير العمالة اللازمة وأدوات النظافة، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لإجراء الصيانة اللازمة لشبكات المياه والصرف الصحي.

من جانبه، صرّح الدكتور أيمن محمد عادل، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، بأن المجازر الحكومية  التي تقرر فتحها أمام جموع المواطنين طوال فترة العيد بمركز الفيوم تشمل مجازر العزب، واللاهون، وهوارة المقطع، والعدوة.

أما في مركز أبشواي، فقد تم تحديد مجازر أبشواي، وطبهار، والعجميين، وفى مركز إطسا، تم تحديد مجزر إطسا، وفى مركز طامية، تم تحديد مجزر طامية، وفي مركز سنورس مجازر فيديمين، وترسا، وسنهور القبلية.

تخصيص 12 مجزرا محافظة الفيوم للتيسير على المواطنين عيد الأضحى المبارك

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